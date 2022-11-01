الامارات | %4.5 نمواً في أعداد الطلبة بالمدارس الخاصة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم، بأن العام الدراسي الجاري شهد نمواً في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة في إمارة دبي، بنسبة 4.5% مقارنة بنهاية العام الدراسي الماضي.

وقال في تصريحات صحافية: «يلتحق اليوم أكثر من 326 ألف طالب وطالبة بالمدارس الخاصة بدبي العام الدراسي الحالي، بنسبة زيادة بلغت 4.5% مقارنة بنهاية العام الدراسي الماضي».

وأضاف أن «تسجيل معدلات نمو مطردة ومستقرة دليل على توفير قطاع التعليم المدرسي جودة تعليم وتعلم بمعايير عالمية، وعلى جاذبية دولة الإمارات وإمارة دبي كوجهة دولية للعائلات من أجل الحياة والعمل، ضمن منظومة متكاملة تتميز بالشفافية والوضوح، فضلاً عن التزام المجتمع التعليمي بتوفير تجربة تعليمية لجميع الطلبة بمعايير الجودة العالية. نحن ممتنون للمدارس الخاصة والقيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة لما يقدمونه من دعم مستمر للتعليم في دبي».

ويواصل قطاع المدارس في دبي تحقيق معدلات نمو مستقرة وذلك للعام الثالث على التوالي بانضمام أربع مدارس خاصة جديدة إلى المجتمع التعليمي في دبي مع انطلاق العام الدراسي الجاري، من بينها فرع لمدرسة دولية عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 600 عام.

وتقدم المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد خيارات متنوعة تلبي احتياجات أولياء الأمور بإجمالي طاقة استيعابية تقارب 7000 مقعد دراسي ضمن ثلاثة مناهج تعليمية متنوعة هي المنهاج البريطاني، والمنهاج الأمريكي، ومنهاج البكالوريا الدولية، كما تتوزع في مناطق سكنية متنوعة وهي ند الشبا والسطوة ومجمع دبي للاستثمار.

وتحتضن دبي نحو 10 فروع لمدارس دولية عريقة، ما يعكس مكانة الإمارة كوجهة جاذبة لأفضل وأهم المؤسسات التعليمية سواء على مستوى التعليم المدرسي أو الجامعي، أسوة باستقطابها أفضل الكوادر المتخصصة ضمن مختلف المجالات من جميع أنحاء العالم لمختلف قطاعاتها الحيوية.

• 326 ألف طالب وطالبة يلتحقون بالمدارس الخاصة بدبي العام الدراسي الحالي.