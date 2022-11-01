الامارات | شركة تأجير سيارات تطالب فتاة بـ 66 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى أقامتها شركة تأجير سيارات ضد فتاة استأجرت مركبة، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 66 ألفاً و840 درهماً تعويضاً عن عدم تسليمها المركبة في موعدها والتسبب بأضرار في محرك المركبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شركة لتأجير السيارات دعوى طالبت بإلزام عميلة بأن تؤدي لها 66 ألفاً و840 درهماً، مشيرة إلى أن الفتاة استأجرت سيارة موديل 2018، بأجرة يومية 750 درهما، ولم تُعد السيارة في الموعد المتفق عليه وتسببت بأضرار في محرك المركبة، تم إصلاحها من قبل الشركة بمبلغ 22 ألفاً و590 درهماً، وترصد بذمتها عن إيجار السيارة لمدة 69 يوماً مبلغ 51 ألفاً و750 درهماً، ليصبح إجمالي المبلغ المطالبة به 74 ألفاً و340 درهماً، سددت الفتاة 7500 درهم وتبقى في ذمتها 66 ألفاً و840 درهماً.

وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمشكو عليها، وصورة من رخصة قيادتها، وصورة من ملكية المركبة، وصورة من تقرير صادر من مركز لخدمة السيارات، يفيد باستلام المركبة للإصلاح، وبحاجة السيارة إلى ماكينة أخرى، وصور من فواتير إصلاح وقطع غيار.

وقررت المحكمة ندب خبير في هندسة السيارات، لبيان ما إذا كانت المدعى عليها تسببت بأي أعطال وأضرار بالمركبة أثناء فترة الإيجار من عدمه، وعما إذا كان العطل نتيجة عيب وخلل قديم في المركبة أو نتيجة سوء استعمال منها، وقيمة إصلاحها والفترة التي تحتاجها للإصلاح.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن الفتاة استأجرت من المدعية السيارة، وتمسكت الأخيرة في صحيفة دعواها بأن الأولى لم تقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه، وتسببت بأضرار بمحركها قامت بإصلاحه، وكان مناط إجابة المدعية لطلبها يتطلب أولاً التحقق من أن سبب العطل الذي تدعيه راجع إلى سوء استعمال من المدعى عليها، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى لا سيما وأن المدعية لم تثبت حالة المركبة بعد استلامها مباشرة عن طريق جهة قضائية، كما أن المدعية لم تلتزم بسداد أمانة الخبرة الخاصة بالخبير الهندسي المنتدب من المحكمة، وبالتالي سقوط حقها في التمسك بالقرار الصادر بندبه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.