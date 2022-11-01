الامارات | شرطة أبوظبي تشجع السائقين على عدم تراكم النقاط المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، حملة توعية «لا تُراكِم نقاطك»، بنسختها الثانية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، بمشاركة دوريات السعادة، وتزامناً مع اليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 أكتوبر سنوياً، بهدف تشجيع السائقين على تفادي تراكم «النقاط المرورية» المترتبة على المخالفات على الطرق.

وأفاد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، العقيد أحمد جمعة الخييلي، بأن الحملة تستهدف أكثر من 100 ألف مستفيد، خلال جولات تفاعلية في أكثر من 10 وجهات ثقافية وسياحية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى استخدام الحملة أساليب فعالة في التوعية، مثل «أسلوب السرد القصصي» و«الأنماط السلوكية» في تصميم المواد الإعلامية. وأكد الاهتمام بتدريب وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي، من خلال تقديم دورات تدريبية للتعريف بكيفية تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، إلى جانب برنامج المركبات الثقيلة، من خلال عدد متنوع من اللغات المستهدفة.

وتضمنت الفعالية إطلاق فيديو في القناة المائية في أبوظبي، وتوزيع الهدايا على الأطفال بواقع 500 طفل، إلى جانب القيام بجولة في ناشيونال أكواريوم أبوظبي، بحضور المدير التنفيذي للمشروع، محمد عبدالوهاب، الذي يعد من أكبر أحواض الأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط، ضمن مشروع القناة في أبوظبي.