الامارات | «نافس» يوظف 1000 مواطن في قطاع تجارة التجزئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، اتفاقية ضمن برنامج «كفاءات»، لتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لـ1000 مواطن ومواطنة للعمل في قطاع تجارة التجزئة بالدولة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتوطين هذا القطاع الحيوي المهم.

وقال مدير عام المركز، الدكتور مبارك الشامسي: «يقوم المركز بموجب الاتفاقية بابتكار وتنفيذ برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التي يطلبها (نافس)، من أجل العمل المشترك نحو تمكين المواطنين من التوظيف بعد الحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة، ومنها شهادة المستويات الثاني والثالث والرابع، ودرجة الدبلوم في عمليات تجارة التجزئة، بما يضمن توظيف المواطنين في قطاع التجزئة، عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع الشركات في القطاع الخاص».

وتابع: «سيحصل المواطنون المنتسبون للبرنامج على عقد توظيف مع إحدى شركات القطاع الخاص، كما يلتزمون ببرنامج الدراسة خلال العمل؛ في أحد المعاهد المتخصصة التابعة لمركز أبوظبي التقني».

ومن جهته، أكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن الاتفاقية تأتي تتويجاً لجهود (نافس) و(أبوظبي التقني) نحو ضرورة تكامل دورهما، وتأكيداً لرغبتهما في تحقيق شراكة قوية وقابلة للاستمرار بينهما، للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري وطني منتج ومستدام في القطاع الخاص.

وشدد على أن ثقة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بقدرات «أبوظبي التقني» لاقتراح وتنفيذ برامج تدريب وتمكين المواطنين من الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاع الخاص، للحصول على مؤهلات معتمدة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل وفق توصيات المجلس.