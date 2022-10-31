الامارات | تسببت بأضرار في المحرك.. شركة تأجير سيارات تطالب فتاة بـ 66 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامتها شركة تأجير سيارات، ضد فتاة استأجرت مركبة طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 66 ألف و840 درهم تعويضاً عن عدم تسليمها المركبة في موعدها والتسبب بأضرار في محرك المركبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شركة لتأجير السيارات، برفع دعوى قضائية طالبت فيها بالزام عميلة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 66 ألف و840 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليها، كانت قد استأجرت منها سيارة موديل 2018، بأجرة يومية قدرها 750 درهم، ولم تقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه وتسببت بأضرار بمحرك المركبة، تم إصلاحها من قبل الشركة بمبلغ 22 ألف و590 درهم، وقد ترصد بذمة المدعى عليها عن ايجار السيارة لمدة 69 يوم مبلغ 51,750 درهم، بالإضافة إلى قيمة إصلاح المركبة بمبلغ 22,590 درهم ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به 74,340 درهم سددت الشاكية منه مبلغ 7500 درهم وتبقى في ذمتها 66,840 درهم، الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم لها من طلبات.

وقدمت سندا لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمشكو عليها، وصورة من رخصة قيادتها، وصورة من ملكية المركبة، وصورة من تقرير صادر من مركز لخدمة السيارات، يفيد باستلام المركبة، للإصلاح وبحاجة السيارة إلى مكينة أخرى، وصور من فواتير إصلاح وقطع غيار.

وخلال نظر القضية قررت ندب خبير في هندسة السيارات، لبيان ما إذا كانت المدعى عليها قد تسببت بأي أعطال وأضرار بالمركبة أثناء فترة الإيجار من عدمه وعما إذا كان العطل نتيجة عيب وخلل قديم في المركبة أو نتيجة سوء استعمال منها، وقيمة اصلاحها والفترة التي تحتاجها للإصلاح.

من جانبه أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفق لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها كانت قد استأجرت من المدعية السيارة، وتمسكت الأخيرة في صحيفة دعواها بأن الأولى لم تقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه، وتسببت بأضرار بمحركها قامت بإصلاحه، وكان مناط إجابة المدعية لطلبها يتطلب أولا التحقق من أن سبب العطل الذي تدعيه راجع إلى سوء استعمال من المدعى عليها وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى لا سيما وأن المدعية لم تثبت حالة المركبة بعد استلامها مباشرة عن طريق جهة قضائية، كما أن المدعية لم تلتزم بسداد أمانة الخبرة الخاصة بالخبير الهندسي المنتدب من المحكمة، وبالتالي سقوط حقها في التمسك بالقرار الصادر بندبه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.