الامارات | 100% نسبة التحول الذكي في تقديم الخدمات بمركز شرطة الجرف بعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مركز شرطة الجرف الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان نسبة 97% رضا عن الخدمات المقدمة للمتعاملين منذ بداية عام 2022، بنسبة تحول ذكي بلغت 100% في تقديم الخدمات.

وقال رئيس مركز شرطة الجرف الشامل الرائد محمد خلفان الشعالي، إن المركز يسعى لتطبيق استراتيجية الامارات للخدمات الحكومية المتميزة وتنفيذ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، مؤكداً حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين، من خلال توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين بتصميم وإطلاق خدمات تتناسب مع رؤى واحتياجات المتعاملين والتنوع في قنوات تقديم الخدمة، كما تنفذ القيادة آليات ومبادرات لتحفيز المتعاملين الايجابيين من خلال إشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات الاستباقية وتحسين تجربتهم الخاصة في المركز .

واستطاع المركز بجهود الموظفين وتسهيل الإجراءات من تحقيق مدة زمنية لتقديم الخدمة بلغت 5.12 دقيقة، فيما بلغ معدل الانتظار 2.24 دقيقة، لترتفع بذلك نسبة استخدام الخدمات الذكية إلى 54%، مشيراً إلى أن المركز يحرص على تطوير الخدمات بمقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، وتطبيق ممارسات واساليب حديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الريادية في مجال اسعاد المتعاملين.

وأضاف رئيس مركز شرطة الجرف الشامل أن المركز يراعي جميع معايير الريادة في تقديم الخدمات بتحقيق المستهدفات الزمنية، مشدداً على أهمية تعزيز جودة الحياة وتحسين جميع العمليات التي من شأنها تسهيل وصول الخدمات للمتعاملين والمجتمع، مما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات من التحول الذكي في تقديم الخدمات للمتعاملين.