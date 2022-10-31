الامارات | "دفاع مدني عجمان" يطلق مبادرة "صحة إطفائي" الأولى من نوعها في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان المبادرة الأولى ‏من نوعها في الدولة "صحة إطفائي"، والتي تستهدف إطفائيي الإدارة، وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لجودة حياة بيئة العمل من خلال توفير خدمات تثقيفية صحية ونفسية ورياضية ‏تساهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستواهم الصحي ورفع مستوى لياقتهم البدنية.

‏وأوضح مدير إدارة المراكز المقدم عيلان عيسى الشامسي، أن مبادرة "صحة إطفائي" تعد نموذجاً ناجحاً لإثراء وتطوير الإطفاء حيث بلغ عدد المستفيدين منها 163 من الضباط والإطفائيين من مختلف مراكز الإدارة، وتركز على دور القيادة الإيجابية في فهم احتياجاتهم الصحية والنفسية واللياقة البدنية حسب الاحتياج، وذلك بعد إجراء التقييم الداخلي و الطبي اللازم بالتعاون مع الجهات الطبية والمحلية والخاصة.

‏ ‏وأضاف أن مبادرة صحة إطفائي ترسخ محاور أساسية لتحقيق مفهوم شامل الارتقاء بالحياة وظيفية أفضل للعاملين في مجال الإطفاء من خلال التمكين الشامل وتعزيز السلوك الإيجابي بالصحة النفسية والجسدية على الصعيد الفردي والمؤسسي، تحقيقاً للسعادة الوظيفية بما يسهم في رفع واستدامة الأداء في المجال الأمني، كما أن المبادرة لها نظرة مستقبلية في التطوير وتأهيل كادر مهني بالدعم المعنوي في الإدارة.

‏وقال مدير فرع الأنشطة الرياضية الملازم أول حمد عبدالله الدوسري، إن المبادرة تضمنت عدداً من الأنشطة التي تعزز من اللياقة البدنية للإطفائيين، إلى جانب عدد من الورش التي التثقيفية الصحية والنفسية، ويأتي ذلك حرصاً من الإدارة على تقديم الدعم المعنوي لجميع الإطفائيين للحد من التبعات التي قد ينجم عنها ضغوطات وتحديات تؤثر على تأدية مهامهم في حوادث مكافحة الحرائق والإنقاذ.