الامارات | 4 أسابيع تفصلنا عن احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 للدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 جميع من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له للمشاركة في الاحتفالات الوطنية في مختلف أنحاء الدولة بمناسبة عيد الاتحاد في 2 ديسمبر 2022.

ويقود تحضيرات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق المبدع والمتنوع الذي أشرف على العروض الاحتفالية الاستثنائية لعيد الاتحاد الخمسين للدولة العام الماضي.

ويعزز حفل هذا العام قيم الوحدة التي تجمع بين الشعب والدولة للاحتفاءً برواد الإمارات المعاصرين وصناع مستقبل الدولة المزدهر. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول العروض الاحتفالية قريبًا.

ودعت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والمؤسسات وكل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له للتحضير للمشاركة في احتفالات الدولة من خلال رزنامة الهوية الخاصة بعيد الاتحاد الـ51 حيث ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتي تشمل الهوية البصرية وشعار عيد الاتحاد الـ 51.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي الخاص باحتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي @OfficialUAEND على تطبيقات انستغرام وفيسبوك وتويتر ومن خلال الوسم #عيد_الاتحاد_51 أو الموقع الرسمي www.UAENationalDay.ae