الامارات | المعاشات: لا صحة لما يتم تداوله بأن ضم مدد الخدمة متاح فقط لمرة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه لا صحة لما يتداوله بأن خيار ضم مدد الخدمة السابقة يُسمح به للموظف مرة واحدة خلال فترة خدمته، مشيرة إلى أن الضم هو خيار أتاحه القانون للمؤمن عليه عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى متى ما رغب المؤمن عليه في الضم ودون إلزامه بوقت محدد ما دام على رأس عمله، مع السماح له بضم أي عدد من سنوات الخدمة السابقة دون الالتزام بضم كامل المدة.

وقال محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات إن قانون المعاشات سمح للمؤمن عليه بضم مدد الخدمة السابقة دون الالتزام بعدد محدد من مرات الضم، بحيث يتمكن المؤمن عليه من التخطيط لهذه العملية وفق إمكاناته المادية، مشيراً إلى أن قرارات مجلس إدارة الهيئة منحت المؤمن عليه بجانب ذلك خيارات لتقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات لتعزيز فرص المؤمن عليه من أجل إيصال مدد خدماته بهدف استيفاء مدة استحقاق المعاش التقاعدي، والبناء عليها من أجل تحسين معاشه التقاعدي من خلال الاستمرار في العمل لفترات أطول والاستفادة من ارتفاع نسب المعاش في حال زيادة مدة الخدمة .

وأضاف أنه يجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلب فعال لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وتحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد.

وأوضح أن المؤمن عليه يستطيع تقسيط كامل تكاليف ضم مدة الخدمة دون اشتراط لرد مكافأة نهاية الخدمة من عمله السابق إلى الهيئة كدفعة أولى من تكاليف الضم، حيث يستطيع المؤمن عليه تأدية التكاليف دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً.

ويلتزم المؤمن عليه بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة وبحيث أنه إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين يلغى طلبه، ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا رغب في استكمال بقية المدة يتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.

ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد (50%) خمسين بالمائة من إجمالي التكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع باقي هذه النسبة من معاشات المستحقين.

ولضم الخدمة يتوجب على المؤمن عليه إبداء رغبته في ضم مدد الخدمة السابقة لجهة عمله قبل انتهاء مدة خدمته الحالية، ويشترط ألا تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وأن لا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.

الجدير بالذكر أن تكاليف ضم مدة الخدمة تحتسب وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.