الامارات | شراكة بين الامارات ومصر بالقطاع الدوائي ضمن احتفالات الـ 50

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت شركة "يونيمد" الشركة الإماراتية الرائدة بمجال المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية، التابعة لمجموعة محمد و عبيد الملا، اتفاقية شراكة مع شركة وادي النيل للأدوية "بنتا فارما" التابعة للشركة المصرية للاستثمار والمشروعات (ECIP) .

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الجانبين، في إطار الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد" تعبيراً عن العلاقات التاريخية والأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتهدف الاتفاقية لتوفير الادوية بأسعار تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية ومنع الاحتكار بسوق الدواء في المنطقة العربية وتوزيع منتجات دوائية عالية الجودة لتحسين صحة الانسان ورفاهيته.

وقع الاتفاقية، الأستاذ شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبيد و محمد الملا، المالكة لشركة " يونيمد"، واللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية " بنتا فارما".

أكد الأستاذ شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد و عبيد الملا بدبي، أن هذا التعاون يعتبر خطوة نحو تحقيق تعاون عربي فيما يخص السوق العربية المشتركة، وخاصة في المجال الصحي.

وقال: " نبحث في الوقت الحالي، مزيد من الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الصحي الخاص في الدولتين لتصنيع المواد الخام للدواء وذلك بدعم من القطاع الحكومي".

ونوه بما تمتلكه شركة " بنتا فارما" المصرية من إمكانات عالمية، وقد ظهر ذلك في تصنيع الادوية الحيوية التي كان عليها ضغط وطلب في ايام جائحة " كوفيد19"، ومنها مستحضر "أكسابين" لعلاج جلطات الدم، وكان اول دواء بالعالم يصنع كبديل.

وذكر بشارة، انه بموجب الاتفاقية تتولي شركة "يونميد" الإماراتية، بتوزيع المستحضرات الطبية لشركة "بنتا" المصرية في السوق الدوائية الامارات، لعلاج أمراض السكري والكوليسترول ومضادات القيء والجهاز الهضمي وقرح المعدة والمكملات الغذائية وصولا الى ادوية امراض الجهات العصبي ومضادات التجلط.

وأشار الى أن "يونميد" تقدم خدماتها الدوائية والتجهيزات الطبية، حاليا لنحو 224 مستشفى وعيادة، و776 صيدلية، و143 شركة بيع بالجملة في جميع أنحاء الإمارات.

من جهته، قال اللواء محمد دبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية، إن القطاع الدوائي والاستثمارات الدوائية يجسد التعاون في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين، حيث يوجد الكثير من الشركات المصرية العاملة في السوق الطبي الاماراتي بمجموعات متنوعة من الأدوية والأجهزة الطبية، وفي المقابل توزع الشركات الدوائية المصرية الكثير من منتجاتها الدوائية بالإمارات.

وأكد اللواء محمد ان هذه الشراكة تفتح مزيد من آفاق التعاون والاستثمار الدوائي بين مصر والامارات وتعزز دور الشركات الدوائية المصرية في السوق الإماراتية، أحد أهم الأسواق الدوائية بالمنطقة، والتي تتميز بالنمو السريع والتسهيلات منقطعة النظير والخدمات اللوجستية والجودة التصنيعية العالية.

وتمتلك شركة "بنتا" 120 مستحضرا مسجلا بهيئة الدواء المصرية، ولديها 4 خطوط انتاج، أحدها للتشغيلات التجريبية، والآخر للأقراص الصلبة، وخط ثالث للكبسولات الجيلاتينية الصلبة، بالإضافة الى انتاج الحقن.