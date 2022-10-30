الامارات | الشيخة فاطمة توجّه بإعداد برنامج تدريبي لروّاد المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بإعداد برنامج تدريبي تخصصي لرواد المستقبل، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تماشياً مع توجيهات القيادة لدولة الإمارات بتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة للمبرمجين، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في رسم وصناعة المستقبل، وذلك بالتزامن مع يوم «الإمارات تبرمج» الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام.

ويستهدف البرنامج التدريبي لرواد المستقبل تدريب 50 طفلاً وطفلة من الفئة العمرية ابتداء من ثماني سنوات حتى 16 عاماً، يخضعون لـ24 ألف ساعة تدريبية، بهدف دعم الجهود الوطنية في التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتوفير فرص تدريبية محفزة لبراعم المستقبل في الدولة، وتعزيز قدرات الأطفال ومهاراتهم في مجالات البرمجة والتكنولوجيا، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في نفوس الأطفال، وذلك لبناء جيل جديد من المبرمجين، وتحفيز أبناء الإمارات على تبني البرمجة والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، وإتقان لغة المستقبل.