الامارات | 11 اشتراطاً صحياً لمراكز التجميل في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنظيم 10 آلاف و905 زيارات تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات الصحية والمعايير التي حددتها البلدية لمزاولة النشاط، بهدف تعزيز منظومة الصحة العامة، والحفاظ على سلامة الزبائن، وقد غطت التدابير والمعايير الصحية العاملين والموقع والأدوات وكل التجهيزات في المنشأة.

وأكدت رئيس قسم الرقابة الصحية، رقية إبراهيم، أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تنظيم زيارات تفتيشية يومية ومفاجئة للصالونات ومراكز التجميل، يتم خلالها متابعة هذه المنشآت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، التي تتنوّع جوانبها لتشمل متطلبات وشروطاً خاصة بالمكان من حيث نظافته، والعاملات والعاملين من حيث لياقتهم الصحية.

وأوضحت أن هناك العديد من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في كل منشأة، تشمل توفير بطاقات صحة مهنية سارية للعاملين والعاملات، وتوفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد الوبائي، والمحافظة على النظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة وتوفيرها بعدد كافٍ، والاهتمام بصيانة الجدران والأرضيات والأسقف وصيانة الأدوات والمعدات، والتعاقد مع منشأة لمكافحة الحشرات والقوارض معتمدة من بلدية مدينة الشارقة، وتصديق العقد، والاهتمام بنظافة العاملين، والالتزام بارتداء الزيّ الموحد المناسب، وتوفير صندوق إسعافات أولية مجهز، والتأكد من صلاحية المنتجات والمستحضرات الموجودة والمستخدمة في المنشأة، والاهتمام بتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، فضلاً عن توفير الموافقات على أجهزة ومعدات التجميل الكهربائية، إن وجدت. بلدية الشارقة تنظّم بشكل مستمر زيارات تفتيشية يومية ومفاجئة للصالونات.