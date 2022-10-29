الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App