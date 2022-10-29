الامارات | بلدية خورفكان تحدّد 5 خطوات للتعامل الآمن مع «بقايا الشواء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت بلدية خورفكان خمس خطوات للتخلص من بقايا الشواء على الشواطئ بشكل آمن، تتمثل في إطفاء الفحم، وتبريده بالماء جيداً، ووضعه بارداً في كيس قمامة، وفصله عن بقية الأكياس بعد ربطه بإحكام، ووضعه في الحاويات المخصصة لبقايا الشواء.

وأكدت البلدية أنها تتعامل مع مخالفات الشواء بحسم، نظراً لما تسببه من أضرار بيئية وتُشكل خطراً على مرتادي الشواطئ، خصوصاً الأطفال، مشيرةً إلى أنها تخصص حاويات شواء على طول الشواطئ لوضع مخلفات الشواء فيها بشكل آمن، موضحة أنها لا تمنع الشواء والاستمتاع بالطبيعة بشرط الالتزام بالشروط والأحكام.

وذكرت البلدية أنها تنفذ رقابة دورية على الشواطئ طوال العام، للتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات حفاظاً على البيئة من التدهور والمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدة أنها تحرر مخالفات فورية لكل من يلقي مخلفات شواء على الرمال.

ولفتت إلى أنها تنشر تعليمات خاصة حول آلية التعامل الصحيح والآمن مع مخلفات الشواء بشكل مكثف عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتولى المفتشون الدور التوعوي من خلال تقديم النصائح والتعليمات لمرتادي الشواطئ لامتثالهم للقوانين والإجراءات تجاه «بقايا الشواء» وتوضيح أهمية الحفاظ على البيئة وتركها نظيفة. وأشارت إلى أنه يتم مخالفة الأشخاص الذين لا يمتثلون للتعليمات، وذلك لوضع حد أمام تجاوزات الأفراد في المناطق البرية من خلال تطبيق العقوبات والغرامات التي ينص عليها القانون.