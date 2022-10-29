الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت النيابة العامة في الدولة على توعية الجمهور من خلال رسائل تتناول مواد قانونية بحزمة القوانين الجديدة بأسلوب سهل عن طريق الرسوم المتحركة.

وتناولت النيابة في آخر فيديو جريمة تعديل صور الغير بقصد الإساءة والتشهير، مشيرة إلى أن المادة «44» فقرة «2» من المرسوم بقانون رقم «34» لسنة 2021 في شأن الشائعات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يرتكب هذه الجريمة.