الامارات | محمد بن راشد: ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى رفع علم الدولة بشكل موحد الساعة 11 صباح يوم الخميس، الموافق الثالث من نوفمبر المقبل، احتفالاً بيوم العلم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، على «تويتر» إنه في «3 نوفمبر المقبل تحتفل دولتنا بيوم العلم، وندعو وزاراتنا ومؤسساتنا كافة لرفعه بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في ذلك اليوم. سيبقى علمنا مرفوعاً.. سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً.. ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء».

ويذكر أن يوم العَلم مناسبة وطنية تحتفل بها دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام، وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن، وترسخ صورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

ويشار إلى أن يوم العَلم مناسبة وطنية أعلنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2013، حيث تزدان الدولة في هذه المناسبة بألوان العلم الإماراتي.