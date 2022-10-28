الامارات | سمية البلوشي أول إماراتية تحصد الزمالة الأكاديمية الأمريكية للتمريض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الدكتورة سمية البلوشي على زمالة الأكاديمية الأمريكية للتمريض، كأول إماراتية تحصد هذا الإنجاز وفق ما أعلنته الأكاديمية‏ مؤخراً، لتضيف إلى سجل الدولة إنجازاً نوعياً آخر، يترجم جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تعزيز وتمكين كوادرها الوظيفية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.

ويأتي هذا الاستحقاق نظير الإنجازات التي حققتها البلوشي في مجال تطوير مهنة التمريض، من خلال تبني أحدث الاستراتيجيات والبرامج وأفضل الممارسات التمريضية العالمية المبنية على الأبحاث، بالإضافة إلى جهودها في توطين مهنة التمريض في الدولة.

وأعربت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض في مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة عن فخرها بهذا الإنجاز النوعي، الذي يؤكد مكانة وقدرات الكفاءات الوطنية، ويترجم جهود الدولة في دعم وتمكين الكوادر البشرية الوطنية في مختلف القطاعات وشتى المجالات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يتطلب بذل مزيد من الجهود والعمل لتكريس الريادة في قطاع الرعاية الصحية.

وأضافت البلوشي أن مهنة التمريض اكتسبت أهمية كبيرة في الدولة، وفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تضع تطوير وتمكين الكفاءات التمريضية الوطنية المتخصصة من ضمن أبرز أولوياتها، لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية التي تواكب المعايير والمشاريع الوطنية الهادفة إلى إبراز دور التمريض في ظل الأزمات الصحية التي تطرأ على المستوى العالمي، وتنسجم مع استراتيجيات وأهداف المؤسسة التي أطلقت حزمة من البرامج التدريبية والتعليمية لتشجيع الشباب والشابات على الالتحاق بهذه المهنة التي يؤدي أصحابها دوراً محورياً في منظومة الرعاية الصحية.

وتعتبر الزمالة الأكاديمية للتمريض أعلى زمالة عالمية في مجال إدارة وممارسة مهنة التمريض على مستوى العالم، حيث تمنحها الأكاديمية للكوادر المتميزة التي أحدثت تأثيراً ملموساً انعكس على مهنة التمريض وكوادره العاملة وبالتالي قطاع الرعاية الصحية عموماً.