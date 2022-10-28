الامارات | محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كافة الوزارات والمؤسسات لرفع العلم بشكل موحد الساعة 11 صباحاً يوم 3 نوفمبر.

وقال سموه على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "3 نوفمبر القادم تحتفل دولتنا بيوم العلم، ندعو كافة وزاراتنا ومؤسساتنا لرفعه بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في ذلك اليوم."

وأضاف سموه: "سيبقى علمنا مرفوعاً .. سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً .. ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء .."