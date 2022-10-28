الامارات | «التعاون» يبحث المساواة في فرص الوظائف بين مواطني «الخليج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إبراهيم أحمد فكري، في الاجتماع الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أخيراً، في مقر وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، بحضور ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة للمجلس.

وناقش المجتمعون موضوع العمل في القطاع الحكومي بدول الخليج، والجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات في ما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي، كما اعتمدوا خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024، التي تتضمن عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بالسوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ووضع الحلول لها.