الامارات | الدكتور الهاشمي يروي ذكريات «بعثة القاهرة».. ونبع المحبة «زايد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من والده، ومن التفاصيل المحيطة التي كان للرموز المصرية دور كبير فيها، ورث الدكتور أحمد سيد إبراهيم الهاشمي (مدير منطقة دبي الطبية سابقاً)، حب «أم الدنيا»، وارتباطه الكبير بها، إذ تأثر برواد الفكر والمعرفة الذين شكلوا أيقونات لأجيال متتالية، ونما هذا الحب وترعرع خلال فترة دراسته لشهادة البكالوريوس في «المحروسة»، التي اختارها لاحقاً لدراسة الماجستير أيضاً.

ابتعث الدكتور الهاشمي إلى مصر في عام 1973 لدراسة طب الأسنان، بعد أن أنهى مراحل التعليم الأولى في دولة الكويت الشقيقة، مضيفاً في حواره مع «الإمارات اليوم»: «قصدت مصر، التي كانت قد خرجت لتوها من أعظم انتصاراتها في أكتوبر 1973، وراوح حينها عدد الطلبة المبتعثين من الدولة ما بين 350 و400 طالب لتخصصات مختلفة».

ومازالت ذكريات «بعثة القاهرة» محفورة في ذاكرة الدكتور الهاشمي، الذي أوضح: «زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنا نحن أبناءه من المبتعثين، تركت أثراً بالغاً في نفوسنا، هذا إلى جانب نادي طلبة الإمارات، الذي كان بمثابة جسر التواصل فيما بيننا، والذي لعب دوراً كبيراً في اندماجنا في المجتمع المصري، وقد كان مقر لقائنا الدائم، وحرص على تنظيم العديد من الفعاليات، فضلاً عن الرحلات التي كانت تشمل مناطق مختلفة داخل مصر، كأسيوط والقناطر الخيرية وأسوان والإسكندرية، إلى جانب رحلات خارج مصر، منها اليونان وإسبانيا».

لا صعوبات

وتابع الدكتور الهاشمي، الذي كان ينتمي للجنة الثقافية في نادي طلبة الإمارات: «كان استعدادنا كبيراً للاحتفال بالثاني من ديسمبر، اليوم الوطني للإمارات، إذ كنا نعد برنامجاً حافلاً يتزين بالأغاني الوطنية، ولعل أجمل ما فيها مشاركة أخوتنا الخليجيين فيها، إذ كان لدينا زملاء من دول مختلفة، مثل الكويت والسعودية وغيرهما، لم نشعر في ظل التكاتف السائد بأي صعوبات تذكر، ولمسنا حباً كبيراً من أفراد المجتمع المصري لنا نحن أبناء شعب الإمارات، وهو حب نابع من حب قائدنا زايد، رمز الخير والعطاء، الذي لطالما حمل مشاعر خالصة لمصر وشعبها».

وفي بادرة لـ«رد الجميل والتقدير والامتنان»، أصدر الدكتور الهاشمي كتاباً خاصاً عن «أرض الكنانة»، حمل عنوان «مصر الماضي والحاضر».

واستعاد الهاشمي ذكريات «بعثة القاهرة»، بعد أن قصد جامعة القاهرة مجدداً لدراسة الماجستير في جراحة الوجه والفكين في عام 1988، ولم يكتف بدراسة طب الأسنان والتخصص فيه، بل عمد إلى البيئة الصحية، إذ حصل على شهادة الماجستير فيها من جامعة الإمارات في 1996، إلى جانب الهرمونات (الغدد الصماء)، التي حصل على شهادة الدكتوراه فيها من استكلندا في 2002، ويحمل كذلك شهادة دبلوم في التخدير الطرفي من فرنسا في عام 2013، فضلاً عن شهادة ليسانس في الشريعة والفقه من دولة الكويت.

شغف بالبحث

وتولى الهاشمي منصب مدير مركز زايد لطب الأعشاب والبحوث في أبوظبي، ومنصب الوكيل المساعد في وزارة الصحة، وحالياً هو عضو في مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية.

ويمتلك الهاشمي شغفاً كبيراً بالبحوث والاطلاع الدائم، مردداً بشكل دائم مقولة «مهما علمت فأنت أجهل الناس»، مشدداً على ضرورة مواصلة الاطلاع لتنمية العلوم والمعارف المكتسبة، لذا يحرص على القيام بالبحوث بشكل دوري، والتي لا تقتصر على الجانب الطبي. كما أصدر كتباً متنوعة، ومنها كتاب عن المخدرات، وآخر عن التدخين وعن طب الأعشاب، وثالث عن الأغذية في القرآن الكريم، وكتابان عن الأنساب.

أتت في وقتها

قال الدكتور أحمد الهاشمي إن الاحتفالية الكبرى بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية ـ المصرية، تحت عنوان «مصر والإمارات قلب واحد»، أتت في وقتها، لتعزز أوصر الترابط بين البلدين، والتي ترجع في الأساس إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مشى على نهجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ويواصل السير على النهج ذاته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

الدكتور الهاشمي:

«للأعلام والرموز المصرية دور كبير في تنمية حبي لمصر الذي ورثته من والدي، الذي تأثر برواد الفكر والمعرفة الذين شكلوا أيقونات لأجيال متتالية».

«لمسنا حباً كبيراً من شعب مصر لنا أبناء الإمارات، وهو حب نابع من حب قائدنا زايد، رمز الخير والعطاء، الذي لطالما حمل مشاعر خالصة لمصر وأهلها».

1988

العام الذي قصد فيه الدكتور الهاشمي جامعة القاهرة مجدداً لدراسة الماجستير في جراحة الوجه والفكين.

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