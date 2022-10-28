الامارات | مخالفات غذائية تغلق بقالة «وردة المواردي» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق بقالة «وردة المواردي» على شارع الظفرة، نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ما يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، وتكرر بنود عالية الخطورة تؤثر في سلامة المواد الغذائية، دون اتخاذ المنشأة إجراءات تصحيحية لوقف آثار هذه المخالفات، ورغم تعاقب التفتيش عليها، لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء.

شملت المخالفات ممارسة لنشاط بقالة وكافتيريا، دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أو توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة، وعدم مطابقة اشتراطات مشروع بقالة (الجدران، والأرفف، والأرضيات)، وعدم توفير مغسلة أيدٍ مطابقة، وإذابة الأغذية المجمدة في درجة حرارة غير ملائمة، ما يؤدى إلى فسادها، وتكديس كميات كبيرة من المواد الغذائية دون تطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المواد الغذائية المخزنة، ما يعرض الموقع لانتشار الحشرات والقوارض، بسبب عدم القدرة على التنظيف والمكافحة بشكل مستمر.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء. وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت، باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يتولى مفتشو الهيئة اتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.