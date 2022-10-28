الامارات | 24 جهة حكومية تناقش «إدارة الأداء الوظيفي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، الأسبوع الماضي، حلقات نقاشية تفاعلية حول «مشروع إطار إدارة الأداء الوظيفي لحكومة أبوظبي»، شارك فيها 36 مديراً تنفيذياً مثّلوا 24 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.

وأفادت الهيئة بأن الحلقات النقاشية تناولت الوضع الراهن والتوقّعات المستقبلية لإطار الأداء الوظيفي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة وتطلعاتها، وذلك لضمان التوافق بين الأهداف والخطط الاستراتيجية للجهات الحكوميـة وأداء وحداتها التنظيمية، وبين أداء الموظفين في العمل وسلوكهم الوظيفي. ويهدف نظام إدارة الأداء الوظيفي إلى تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية، وتحفيز روح العمل الجماعي، وتوفير أساس لمكافأة الإنجاز، كما يسهم في تعزيز وفتح قنوات التواصل بين الموظف ورئيسه المباشر، وتشجيع ثقافة التعلم التي تعتبر المحرك الرئيس للتقدم والنجاح للجهات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وللأفراد في التعرف الى نقاط قوتهم، وفرص التحسين اللازمة لتطوير أدائهم.

ويعتمد الإطار العام لتقييم الأداء لموظفي الجهة الحكومية بشكل أساسي على سلوك وأداء الموظف في العمل، ويرتبط تقييم الأداء بالأهداف الفردية للموظفين من مختلف المستويات الوظيفية ومؤشرات الأداء لتنفيذ هذه الأهداف. وتربط الأهداف السنوية للموظف بالأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للتقسيم التنظيمي الذي يتبعه الموظف.