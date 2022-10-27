الامارات | لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي تفوز بجائزة القمة الخليجية للموارد البشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي جائزة القمة الخليجية للموارد البشرية عن فئة "إدارة التواصل خلال الأزمات" في القطاع الحكومي، والتي تنظم سنوياً تقديراً للمساهمات والإنجازات الحكومية ومنظمات الأعمال والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبهذه المناسبة صرح سعادة/ خلفان أحمد حارب رئيس اللجنة بالقول: نحن سعداء بهذا التكريم الذي جاء كثمرة للجهد الكبير الذي بذله أعضاء والجهاز الإداري للجنة للعمل والتواصل مع موظفي الحكومة والجهات المختصة خلال الأزمات، وذلك بتحقيق مبدأ اللجنة القائم على الفصل في التظلمات المعروضة عليها من خلال تسخير الوسائل والإمكانيات المتاحة للتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة تحقيقاً للأهداف الحكومية في دفع عجلة العمل الإداري الحكومي دون توقف تحت مختلف الظروف، ومواصلة مسيرة التميز والحفاظ على جودة العمل الحكومي بهدف تحقيق الصدارة الدائمة.