الامارات | مصر والماضي الجميل.. ذكريات للطلبة والخريجين الإماراتيين تلخص علاقات الأخوّة والمحبّة بين البلدين.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والماضي الجميل.. ذكريات للطلبة والخريجين الإماراتيين تلخص علاقات الأخوّة والمحبّة بين البلدين.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الفيديو المرفق ذكريات للطلبة والخريجين الإماراتيين تلخص علاقات الأخوّة والمحبّة بين البلدين.. والذي تم عرضه اليوم ضمن فعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وكبار المسؤولين والمثقفين والإعلاميين. تحت شعار تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد.





بث مباشر لفعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بـ"الإمارات ومصر قلب واحد"

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مصر والماضي الجميل.. ذكريات للطلبة والخريجين الإماراتيين تلخص علاقات الأخوّة والمحبّة بين البلدين.. فيديو

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