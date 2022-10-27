الامارات | كلمات بعض المسؤولين على هامش "الاحتفال بـ"الإمارات ومصر قلب واحد"

شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات بعض المسؤولين على هامش "الاحتفال بـ"الإمارات ومصر قلب واحد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سعيد العطر رئيس المكتب الاعلامي لحكومة الإمارات: مصر تعيش في قلب كل عربي وجزء من تكوينه.

العطر: من المبادرات التي تضمنتها هذه الاحتفالية قمنا باستضافة مؤثرين اجتماعيين قبل الحدث بأسبوع وقاموا بجولة في كل أنحاء مصر شملت المشاريع الجديدة والمنشآت السياحية وكذلك الاماكن التاريخية لان مصر مليئة بالتاريخ وشعب الامارات يحب السفر.

العطر: يجب ان يركز التعاون الاعلامي بين البلدين على صنع قصص تعزز التلاحم الشعبي بين البلدين.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين: على مر التاريخ لم تكن هناك ابدا حملة اعلامية مصرية مضادة لدولة الإمارات وهو مؤشر على تطابق الرؤى.

كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام في مصر خلال جلسة "التعاون الاعلامي العربي.. الإمارات ومصر نموذجا": هناك الكثير من مجالات التعاون الاعلامي بين البلدين خاصة في ظل التحديات الراهنة.

جبر: نحن نستورد التكنولوجيا ولكن على الاقل علينا ان نصنع المحتوى الذي يتفق مع مجتمعاتنا وقيمنا.

جبر: هناك تعاون بين البلدين في عدة محاور منها وضع معايير متفق عليها وموحدة ضمن المعايير الدولية للعمل الاعلامي، كما نتعاون في محور الميثاق الاعلامي للطفل.

لاعب نادي الزمالك السابق عبد الحميد بسيوني متحدثا لـ #الإمارات_اليوم عن قمة السوبر المصري التي تقام غداً الجمعة في الإمارات ويشيد بحفاوة الاستقبال من الشعب الإماراتي

نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب : نحتفل بشراكة تاريخية والعلاقات الثقافية تسبق أي علاقة بين الدول تشبعنا بالثقافة المصرية منذ الطفولة.

بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي: افخر ان اجلس على هذه المنصة اليوم بعد ان كنت طالبا في جامعة الازهر بالقاهرة.

كابتن المنتخب المصري في السبعينيات علي أبوجريشة يتحدث عن ذكرياته في دولة الإمارات ومقابلته مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية خلال جلسة بعنوان "اضاءات على التعاون الثقافي الإماراتي المصري": عبر سنوات طويلة اهتمت الإمارات ببناء الانسان وكانت البداية من التعليم ومصر لم تبخل على شقيقتها الإمارات في هذا المجال وكذلك في مجال الاعلام.

الكيلاني: تم التباحث على التعاون في امور النشر الالكتروني وتبادل الخبرات في مجال المسرح، وخاصة المسرح التجريبي.

الدكتور أنور قرقاش: في الإمارات لدينا إيمان مطلق بأن مصر هي النواة التي يمكن الاعتماد عليها لإنجاح أي مشروع عربي.

قرقاش: اليوم ونحن نشهد حالة من الحراك العربي الفاعل ندرك ان الدور الإماراتي المصري قادر على التصدي للعديد من التحديات التي لا تنحصر في السياسية فقط ولكن الاقتصادية والامن الغذائي وغيرها.

قرقاش: استضافة مصر هذا العام لمؤتمر المناخ واستضافة المؤتمر في العام المقبل يعزز الدور الرائد للدولتين في هذا المجال

الدكتور أنور قرقاش: العلاقة بين الإمارات و مصر تتميز بالاستمرارية والإيجابية رغم توترات المنطقة:

سفيرة الدولة لدى مصر مريم الكعبي خلال احتفالية «مصر والإمارات»: زايد كلمة السر في الحب بين الإمارات ومصر.

علي ميحد السويد رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة: مصر اثرت فينا بشكل شخصي وفي كل الجوانب.

الدكتور عبدالله تريم باني صحافة الإمارات انطلاقا من أرض مصر.

بث مباشر لفعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بـ"الإمارات ومصر قلب واحد"

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