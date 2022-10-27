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الامارات | لماذا تتميز مصر بفرص استثمارية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر؟ فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو بعنوان لماذا تتميز مصر بفرص استثمارية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر؟، حيث يسلط الضوء من خلاله على عرض الفرص الإستثمارية في مصر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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