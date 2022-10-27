الامارات | لماذا تتميز مصر بفرص استثمارية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر؟ فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو بعنوان لماذا تتميز مصر بفرص استثمارية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر؟، حيث يسلط الضوء من خلاله على عرض الفرص الإستثمارية في مصر.