الامارات | اصطدام بين عدة مركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد يعطّل حركة السير

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شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام بين عدة مركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد يعطّل حركة السير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب حادث مروري وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد قبل جسر مردف في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي في زحام شديد بحسب شرطة دبي.
وأفادت الشرطة أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين عدة مركبات في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وأثر حادث على حركة السير في الطريق وكذلك على الشوارع الرئيسية في الشارقة والمؤدية إلى دبي.
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