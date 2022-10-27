الامارات | حادث مروري على شارع "محمد بن زايد" يعرقل الحركة المرورية باتجاه دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بوقوع حادث مروري معرقل لحركة السير على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى إمارة دبي.

ودعت شرطة الشارقة، السائقين، لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الطرق البديلة.

يأتي هذا فيما شكا سائقون من ازدحام وتكدس مروري على امتداد شارعي محمد بن زايد والوحدة، في اتجاه إمارة دبي، مطالبين الجهات المعنية بسرعة حل الأزمة المرورية.