الامارات | شاهد .. "زايد العليا" تزيّن احتفالات ""مصر والإمارات قلب واحد" بـأغنية "بسمة أمل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنتجت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عملاً فنياً غنائياً يجمع ما بين فنانين من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بمشاركة مجموعة من أصحاب الهمم من البلدين، وذلك في إطار الاحتفالات بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية – المصرية، والتي تحمل شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، وتوافق رؤى البلدين حول العمل المجتمعي لدعم وتمكين أصحاب الهمم.



وأكدت المؤسسة أن إنتاج هذه الأغنية التي تحمل اسم "بسمة أمل" يهدف لإشراك مجتمع أصحاب الهمم في الأعمال الفنية مع كبار الفنانين، موضحة أن الأغنية تعبّر عمّا يجمع بين مصر والإمارات، قيادة وحكومة وشعباً من جسور محبة ومشاعر أخوة وطيدة، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات المتميزة في مختلف المجالات.



وذكرت أنه بمناسبة احتفاء دولة الإمارات بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، وتوافق رؤى البلدين حول العمل المجتمعي لدعم وتمكين أصحاب الهمم، قامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإنتاج عمل فني يجمع ما بين فنانين من دولة الإمارات وجمهورية مصر الشقيقة، يشاركهما في الغناء أصحاب الهمم من البلدين، بهدف إشراك مجتمع أصحاب الهمم في الأعمال الفنية مع كبار الفنانين.



وأوضحت أنها تعاونت مع مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني في مصر، المهندس هشام سليمان، لإنتاج أغنية " بسمة أمل " بمناسبة مرور خمسين عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية بمشاركة أصحاب الهمم لطيفة الزعابي ومريم النجدي، والفنان المصري أحمد رشاد والفنانة أريام.



وتحمل المناسبة رمزية كبرى بحكم حجم العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، طول الـ5 عقود الماضية، وتبرز تلك العلاقات كمحطات فارقة نجحت في التعاطي مع المعطيات التي أفرزتها المراحل المختلفة طول تلك الفترة.