الامارات | كيف تحصل على تأشيرة إقامة للعمل في الإمارات؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك ثلاثة اختيارات أمام الأجانب، للحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات من أجل العمل وهي تأشيرة العمل العادية، وتأشيرة الإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة.

وأشارت إلى أن تأشيرة العمل العادية تصدر للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والحكومي والمناطق الحرة، بينما تصدر تأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة 5 سنوات، أم النوع الأخير من تأشيرات الإقامة من أجل العمل فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.

وشرحت أن الإقامة الخضراء بغرض العمل هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة في 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

ويمكن لأصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص والعمالة الماهرة أن يتقدموا للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء.

وذكرت أنه للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء، يجب على أصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص تحقيق المتطلبات التالية: الحصول على تصريح عمل حر / عمل خاص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الكلب من العمل الحر لعامين سابقين 360,000 درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.

وأضافت أنه للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء من أجل العمل، يجب على العامل المهاري تحقيق المتطلبات التالية: أن يحصل على تصريح عمل في الدول بموجب عقد عمل ساري، أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يقل الراتب الشهري عن 15,000 درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وبالنسبة لتجديد الإقامة الخضراء، بينت الحكومة الرقمية أنه يجوز تجديد تأشيرة الإقامة الخضراء بنفس المدة عند انتهائها.

وبالنسبة لتأشيرة العمل العادية، أكدت الحكومة الرقمية أنه يمكن للأجنبي أن يحصل على تأشيرة عمل عادية في دولة الإمارات، وعادة ما تكون لمدة عامين، إذا كان يعمل لدى القطاع الخاص، أو يعمل في القطاع الحكومي أو في منطقة حرة.