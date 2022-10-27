الامارات | «استديوهات عجمان».. حين أضاء نجوم مصر الشاشات من على أرض الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «استديوهات عجمان تقدم».. هذه العبارة تصدّرت لسنوات مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي شكلت وجدان الجمهور العربي، ومازالت تعدّ من أبرز الإنتاج الدرامي في المنطقة، إذ كانت استديوهات عجمان، التي أسسها الإماراتي عبدالله مراد، في السبعينات والثمانينات، قبلة لصنّاع الدراما العرب بشكل عام، ومصر بشكل خاص، ومازالت تمثل واحدة من التجارب الرائدة في هذا المجال.

وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد افتتح استديوهات عجمان رسمياً في 20 مايو عام 1980، يرافقه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وهو ما يعكس حرص الشيخ زايد على دعم الشباب منذ بداية قيام الدولة، واهتمامه بتطوير الإعلام والفنون والثقافة. وحينها تجوّل الشيخ زايد في المكان الذي ضم قسماً للديكورات، والقسم الهندسي، كما شاهد جانباً من تصوير أول مسلسل مصري كان يجري تصويره هناك في ذلك الوقت، وتحدث إلى الفنانين وفريق العمل، من بينهم المخرج عبدالله الشيخ، والفنان محمود ياسين بطل العمل.

وكان عبدالله مراد قد أنشأ هذه الاستديوهات بدافع من شغفه الكبير بالتصوير والكاميرات والدراما، كما افتتح مكتباً لتوزيع الإنتاج الدرامي في مصر، باعتبارها صاحبة الثقل الأكبر في مجال الإنتاج الفني، وسرعان ما توالت الأعمال الفنية حتى تفوق إنتاج الاستديوهات على محطات عريقة، وأصبح اسم دولة الإمارات عموماً، وعجمان خصوصاً، في كل بيت عربي، إذ تم تصوير 3000 ساعة تلفزيونية تعدّ من أجود الأعمال في العالم العربي، وبثت على خريطة المحطات التلفزيونية، كما وصلت البرامج المنتجة باللغة الإنجليزية إلى جنوب شرق آسيا. وأصبحت الآن مدينة إعلامية متكاملة وتقدم الدعمين الفني والإداري لإذاعة وتلفزيون عجمان، وأربع إذاعات (إف إم) عربية وإذاعتين هندية وإنجليزية.

ومن أبرز الأعمال المصرية التي صوّرت في استديوهات عجمان، مسلسل «الشهد والدموع»، الذي صور خلال عام 1983 وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، وشاركت في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، من أبرزهم: يوسف شعبان، عفاف شعيب، أنعام سالوسة، عبدالمنعم إبراهيم، محمود الجندي، خالد زكي، نسرين وغيرهم كثير. ومسلسل «وتوالت الأحداث عاصفة» الذي صوّر عام 1982، واشتهر بجملة «أنا البرادعي يا رشدي»، وهو من تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج حسام الدين مصطفى، وأدى بطولته: عبدالله غيث، ليلى علوي، حسن مصطفى، أحمد توفيق، وإبراهيم خان. ومسلسل «مشيت في طريق الأخطار» في عام 1981، وشاركت في بطولته: سهير البابلي، أحمد مظهر، ليلى علوي، وحسين الشربيني، وإخراج حسام الدين مصطفى، إلى جانب مسلسل «دعوة للحب» عام 1984، وهو من إخراج إنعام محمد علي، وبطولة: إيمان الطوخي، عبدالحفيظ التطاوي، ممدوح عبد العليم، ومصطفى متولي. ومسلسل «العودة» للمخرجة علية ياسين، من بطولة: خالد زكي، سميحة أيوب، إلهام شاهين، رجاء الجداوي، حسين الشربيني، وغيرهم. و«الأحباب والمصير» عام 1984 بطولة الفنانين: كمال الشناوي، إلهام شاهين، محمود الجندي ووجدي العربي، وإخراج فخر الدين صلاح. علاوة على مسلسل «سنوات العمر» إخراج وفيق وجدي، وبطولة: سناء جميل، يوسف شعبان، وخيرية أحمد. وغيرها الكثير من الأعمال التي استحوذت على اهتمام وإعجاب الجمهور.

أحدث التقنيات

حالياً تضم استديوهات عجمان مجمّعاً يمتد على مساحة تبلغ 215 ألف متر مربع، منها 8000 متر مربع، وتمتلك أحدث التقنيات الفنية.

3000

ساعة تلفزيونية من أجود الأعمال العربية صوّرت في استديوهات عجمان.

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