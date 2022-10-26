الامارات | استعدادات مكثفة للأمسية الفنية "أم كلثوم في أبوظبي".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة للأمسية الفنية "أم كلثوم في أبوظبي".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت منذ قليل استعدادات مكثفة للأمسية الفنية "أم كلثوم في أبوظبي" التي تقام مساء اليوم ضمن احتفالية "الإمارات ومصر قلب واحد" بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والثقافية ورجال الأعمال من البلدين في فندق الريتز كارلتون بالقاهرة.

وتصدرت دعوة الحفل مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي وصف بها حفل أم كلثوم في أبوظبي في عام 1971: "سيكون مبعث فرح وسرور لنا أن نمتع الآذان بسماع الصوت الشجي والنغم الجميل".

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