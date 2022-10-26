الامارات | شرطة دبي تحبط تهريب 436 كيلو غرام مخدرات مخفاة بطريقة غير تقليدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في عملية استباقية، محاولة عصابة دولية تهريب المخدرات إلى دولة مجاورة، عبر إدخال 280 جوالاً تزن 5.6 أطنان، وتحوي خليطاً من الفول الطبيعي والفول البلاستيكي المحشو بالمخدرات.

وقال شرطة دبي في بيان لها إن فرق البحث والتحري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقفوا بالمرصاد لأعضاء العصابة، وداهموا مستودع التخزين وألقوا القبض على 6 متهمين، واستخرجوا "السموم" من حبات الفول البلاستيكي بكمية تزن 436 كيلوغراماً من المخدرات، في زمن قياسي يقدر بـ 7 ساعات عمل متواصلة.

وأضافت إن العملية بدأت حين وردت معلومات موثوقة المصدر حول حيازة عصابة دولية يقيم بعض أعضائها في الدولة، وآخرون خارجها، كميات كبيرة من المواد المخدرة، مخفاة بأسلوب احترافي داخل الفول، وأن الكمية مخزنة بمستودع في إحدى إمارات الدولة.

وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل فني ميداني على مستوى عال من الخبرة والكفاءة للبحث والتحري والمراقبة ومتابعة المعلومات، واستطاع تحديد موقع المستودع وإخضاعه للمراقبة، وتبين أن هناك كميات كبيرة من الفول مخزنة داخل المستودع، وحددت ساعة الصفر ومداهمة المستودع، وتبين لاحقاً أنه كان وكراً لتخزين المواد الغذائية الطبيعية والبلاستيكية المحشوة بالمخدرات تخطيطاً لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول المجاورة."

وأكدت شرطة دبي أن "عملية الفول" تعد من العمليات الاستثنائية، خصوصاً فيما يتعلق بتقصي المعلومات وتفتيش المستودع والمواد الغذائية، ما تطلب حساً أمنيا عالياً للعثور على المواد المخدرة المخبأة داخل أغذية بلاستيكية، وتم الاستعانة بالكلاب البوليسية للكشف عنها.