الامارات | محمد بن راشد: مصر والإمارات قلب واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية .. المستقرة .. المتطورة .. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله .. مصر والإمارات قلب واحد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكد، خلال ترؤسه، اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، يوم الإثنين في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، أن العلاقات الإماراتية المصرية الممتدة عبر 50 عاماً متميزة ومستقرة.

ووجه سموه بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.

وقال سموه يوم الإثنين في العاشر من شهر أكتوبر الجاري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وخلال الاجتماع استعرضنا 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة والتي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري حفظهم الله. ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.. حفظ الله الإمارات ومصر".

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

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