الامارات | 3 شروط لحصول حاملي الإقامة الذهبية على رخصة قيادة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 3 شروط يستوجب على حاملي الإقامة الذهبية تلبيتها للحصول على رخصة قيادة جديدة في إمارة دبي، تتضمن تقديم طلب مرفق بصورة عن رخصة القيادة السابقة سارية المفعول، واجتياز فحص المعرفة والنجاح في فحص الطريق، أي الفحص العملي الخارجي الذي يخضع له السائق خارج مقرات مدارس التدريب على القيادة.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان حاملي الإقامة الذهبية الصادرة من امارة أخرى يستطيعون اصدار رخصة قيادة من إمارة دبي، أكدت الهيئة أنه يتوجب على المقيمين حاملي إقامات صادرة من الإمارات الأخرى تقديم بعض الوثائق للتمكن من طلب اصدار الرخصة في دبي، تتضمن صورة عن عقد إيجار معتمد من إيجاري يُثبت مقرّ السكن في دبي، أو نسخة من الرخصة التجارية للشركة تظهر وجود فرع لها إمارة دبي، بالإضافة الى رخصة الفرع المُصدر للإقامة، مضيفة ان تقديم رسالة من الشركة تُثبت أن مقرّ عمل المتعامل في إمارة دبي، يعتبر من بين الوثائق التي تدعم طلب الحصول على رخصة قيادة من امارة دبي.

وكانت تقارير إحصائية نشرتها "الامارات اليوم" خلال السنوات الأخيرة الماضية، استنادا لمعلومات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، قد أظهرت أن فئة الموظفين الإداريين تمثل النسبة الأعلى من بين الذين يحصلون على رخص القيادة سنوياً. وأظهرت تلك البيانات أن هناك أربع فئات تحصد العدد الأكبر من رخص قيادة المركبات الصادرة سنوياً، تشمل فئة الموظفين الإداريين، وفئة العمال، وفئة المهن العليا، بالإضافة إلى فئة "لا يعمل".

وتنص الشروط المنظمة لإصدار رخص قيادة المركبات، على إمكانية إصدار الرخصة من إمارة دبي، إذا كان ملف المتعامل في إمارة دبي، وذلك حتى وان حصل تغيير في محل إصدار الإقامة بعد النجاح في فحص الطريق، الا انه لا يمكن اصدار الرخصة بعد اجتياز فحص الطريق في حال مرور عام أو أكثر على اجتياز الفحص.

وتبلغ رسوم إصدار رخصة القيادة في دبي 100 درهم رسم إصدار رخصة القيادة لمن هم دون 21 عاماً، فيما تبلغ 300 درهم بالنسبة للمتعامل الذي يبلغ من العمر 21 عاماً وما فوق، بالإضافة الى 20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.

وتفرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي غرامة قدرها 10 دراهم عن كل شهر تأخير عن تجديد رخص قيادة المركبات بكل فئاتها، وذلك بعد مرور 30 يوماً من انتهاء صلاحية الرخصة، ويمكن تجديد رخص القيادة والملكية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، طبقت نظام الساحة الذكية المطلوب اجتيازه قبل السماح للمتدربين بإجراء فحص الطريق الخارجي. ويقيس النظم قدرات المتدربين على قيادة المركبات في 90% من متطلبات الاختبار دون أي تدخل بشري. ويعد النظام المطبق حاليا في 17 موقع في إمارة دبي من الأنظمة الريادية على مستوى العالم، إذ يهدف إلى أتمتة اختبارات القيادة دون أي تدخل بشري بنسبة 100% خلال المرحلة المقبلة.