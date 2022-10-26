الامارات | الإمارات ومصر .. تكامل اقتصادي لمستقبل مستدام.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ومصر .. تكامل اقتصادي لمستقبل مستدام.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وكالة أنباء الإمارات وام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو بعنوان الإمارات ومصر .. تكامل اقتصادي لمستقبل مستدام، جاء ذلك على هامش انطلاق "الملتقى الاقتصادي" بفعاليات الاحتفال بـ 50عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية، والتي انطلقت صباح اليوم.

المزيد في الفيديو المرفق.

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

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