اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | انطلاق الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد" في القاهرة

0 نشر
القاهرة - وام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد" في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  انطلقت اليوم الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد ” التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الامارات في العاصمة المصرية - القاهرة.

 تشمل الاحتفالات - التي تستمر 3 أيام - ملتقى اقتصادياً وثقافياً وحفلاً فنياً يقام في موقع الأهرامات.

بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

مصر والإمارات.. علاقة راسخة.. بقلم منى بوسمرة

السيسي: الشعبان المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد

حضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في احتفال مصر والإمارات قلب واحد.. فيديو

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا