الامارات | انطلاق الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد" في القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد" في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم الاحتفالات الإماراتية المصرية " 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد ” التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الامارات في العاصمة المصرية - القاهرة. تشمل الاحتفالات - التي تستمر 3 أيام - ملتقى اقتصادياً وثقافياً وحفلاً فنياً يقام في موقع الأهرامات. بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية مصر والإمارات.. علاقة راسخة.. بقلم منى بوسمرة السيسي: الشعبان المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد حضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في احتفال مصر والإمارات قلب واحد.. فيديو