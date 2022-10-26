الامارات | حضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في احتفال مصر والإمارات قلب واحد.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بدء فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد" بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، والتي بدأت منذ قليل، توثق لكم عدسات "الإمارات اليوم" الحضور كبير من الجانب المصري والإماراتي في حفل الإفتتاح.