الامارات | محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك بتوليه المنصب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

ونشر سموه على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أهنئ معالي ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة ولبلده والشعب البريطاني دوام النمو والازدهار"

وأضاف سموه: " أتطلع إلى العمل معاً خلال المرحلة المقبلة والبناء على شراكتنا الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين."