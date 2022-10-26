الامارات | بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لفعاليات الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد" بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

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