الامارات | 35 % خصما عند السداد المبكر للمخالفات المرورية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي أنها توفر مزايا للسداد المبكر للمخالفات المرورية ، إذ تقدم خصما بقيمة 35 % عند سداد المخالفة خلال 60 يوما، وخصما بقيمة 25 % عند الدفع بين 60 يوما إلى سنة .

كما يمكن تقسيط قيمة المخالفات المرورية من دون فوائد من خلال البنوك المعتمدة وهي بنك أبوظبي الوطني، الإمارات الإسلامي، المشرق، أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي.

وبينت أن هناك أربع قنوات يمكن من خلالها دفع المخالفات، وهي الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، التطبيقات الذكية ( تم ، شرطة أبوظبي )، مراكز خدمة إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى الدفع المباشر.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعوية تحت شعار "بادر واستفد" لحث الجمهور على الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية وتجديد المركبات ضمن مساعيها لإسعاد الجمهور وتقديم خدمات ذات جودة عالية لنيل رضا وثقة المجتمع.

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي العميد محمد ضاحي الحميري أن الحملة تهدف إلى تحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير ، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية.

وذكر أنها تركز على التعريف بقنوات دفع المخالفات المرورية ،و الدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي "تم" Tamm و الدفع المباشر عبر منصات خدمة وإسعاد المتعاملين، و الدفع عبر تطبيقات البنوك والمصارف بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي .

وتبث الحملة فيديوهات توعوية بمخاطر المخالفات المرورية بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني وتوزيع الكتيبات التوعوية على سائقي المركبات وعقد محاضرات وورش عمل توعوية إلى جانب المجالس المجتمعية.