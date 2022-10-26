الامارات | وقف سكني للعمال في دبي بكلفة 24.9 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مبنى وقف سكني للعمال في منطقة المحيصنة الثانية، على مساحة 40 ألف قدم مربعة، وبكلفة 24.9 مليون درهم، بحضور المدير العام للدائرة، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، والأمين العام للمؤسسة، علي محمد المطوع.

وقال حمد الشيباني إنه تم إبرام اتفاق شراكة مع مؤسسة الأوقاف في إنشاء مبنى وقف سكن العمال على أرض مملوكة للدائرة، وبتمويل من المؤسسة، على أن تتولى المؤسسة إدارة الوقف واستثماره وتوزيع صافي الريع.

وأكد أن مشروع يكشف أهمية التكافل والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية، التي من شأنها أن تعزز آلية الاستدامة البيئية من خلال الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة في البناء، ترسيخاً لقيم الاستدامة، وتعزيزاً لمكانة إمارة دبي كمركز عالمي تنطلق منه الحلول المبتكرة، إذ تسهم هذه الخطوة في دعم ومساندة خطط التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت نفسه مجموعة من المخرجات الإيجابية للمجتمع.

وأثنى الشيباني على التعاون المستمر والمثمر مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، الذي يصب في مصلحة المبادرات الإنسانية التي تترك أثراً نوعياً كبيراً للحالات الإنسانية في مختلف أوجهها، وتحقق سعادة الفرد والمجتمع.

وأفاد المطوع بأن المؤسسة حرصت على تشييد الوقف وفق أفضل المعايير العالمية للمباني السكنية الحديثة من حيث الإنشاء والتصميم، مع مراعاة استراتيجية دولة الإمارات في تطبيق نظام معايير المباني الخضراء ذات المواصفات البيئية السليمة والموفرة للطاقة. وأشاد المطوع بالشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والدائرة، التي ترتكز على الرؤية المشتركة في مجالات النشاط الإنساني، مشيراً إلى التزام المؤسسة بالعمل على توسيع آفاق التعاون المشترك مع الشؤون الإسلامية في مشروعات وقفية جديدة، بهدف تعزيز مكانة الوقف والاستثمار الخيري المستدام في إمارة دبي.