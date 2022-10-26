الامارات | رئيس الدولة يبحث مع رئيس الغابون علاقات الصداقة وإمكانات توسيع آفاق التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق أياماً عدة. ورحّب سموّه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس علي بونغو، متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة إضافةً قوية إلى مسار تطور العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين. وبحث الجانبان علاقات الصداقة وإمكانات توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الغابون.

كما استعرض سموّه ورئيس الغابون عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والوفد المرافق لفخامة الرئيس الغابوني.