الامارات | «طرق دبي» تُفعل بطاقة نول في دفع تعرفة «مونوريل النخلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تفعيل استخدام بطاقة نول التابعة لها، لدفع تعرفة التنقّل عبر رحلات «مونوريل» في جزيرة النخلة، والتابع لشركة نخيل العقارية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد يوسف المظرب، أنه بإمكان سكان جزيرة النخلة والسيّاح والزوار استخدام بطاقات نول الذهبية والفضية والزرقاء في رحلاتهم اليومية من خلال التنقّل عِبرَ مونوريل النخلة. وقال إن هذه المبادرة تدعم وتساند التوجهات الخاصة بتكامل أنظمة المواصلات العامة والخاصة بهدف توفير رحلة متكاملة للمتعاملين في إمارة دبي، وتتواءم مع استراتيجية نول الرقمية الرامية إلى التوسع في استخدام بطاقة نول في الخدمات والمنتجات والحلول التابعة إلى الشركاء الخارجيين من القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن هذه المبادرة تعزز تجربة مستخدمي بطاقة نول من خلال توفير العديد من الخدمات في بطاقة موحدة، وتعزز من ترابط أنظمة المواصلات العامة وتخدم منظومة النقل في إمارة دبي، وذلك من خلال تحقيق استراتيجية الميل الأول والأخير. وتابع المظرب أن هذه المبادرة تمثل إضافة جديدة في استراتيجية وتوجهات الهيئة الخاصة بتوسيع وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية، موضحاً أنه «سبق تنفيذ المبادرة توقيع اتفاق تعاون مشترك بين الهيئة وشركة نخيل العقارية».