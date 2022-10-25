الامارات | «الشؤون الإسلامية» تدعو إلى إقامة صلاة «الكسوف» بعد عصر اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،جموع المسلمين إلى إقامة صلاة الكسوف اليوم بعد صلاة العصر في جميع مساجد الدولة.

و"بيّن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مشروعية أداء صلاة الكسوف، في فتوى أكد فيها أنَّ صلاة الكسوف سنّة مؤكدة في حقّ كل من يؤمر بالصلاة شرعًا؛ فيدخل في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز.. وبالنسبة لوقتها: فإنَّه يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حلّ النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف.