الامارات | العويس: المبادرات الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة كانت فعالة وحاسمة في وصول اللقاحات إلى ملايين الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن بن محمد العويس، أن الدعم الإنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للجهود العالمية في مكافحة شلل الأطفال، وما يقدّمه من تمويل سخي، كان فعالاً ومؤثراً في انخفاض عدد الحالات في العالم.

مشيراً إلى حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تعزيز حملات التطعيم وضمان وصول اللقاحات إلى ملايين الأطفال، لكي ينعموا بحياة صحية من خلال جهود مستمرة لخطط منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام: "إن القيادة الحكيمة للدولة أولت البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال، أهمية قصوى في البرامج الصحية الوطنية، وما زالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات الصحية الحكومية والشركاء، للمحافظة على هذا الإنجاز بإرساء نظام صحي استباقي ومستدام يعزز صحة المجتمع".

وفي هذا الإطار لفت معالي العويس إلى اعتماد جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز يعكس المكانة العالمية للإمارات كدولة مؤثرة وفاعلة ذات ثقل استراتيجي عالمي، كما يأتي المشروع نتيجة لجهود حكومة الإمارات والتي تضع جودة حياة المواطنين والمقيمين، بما فيها جودة الحياة الصحية، على رأس أولوياتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.