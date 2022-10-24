الامارات | تفاصيل جديدة.. سكوتر وراء وفاة ضحية حادث دهس "التعاون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي أقل من 5 ساعات، من ضبط شخص خمسيني من الجنسية العربية، تسبب في حادث دهس لشخص في العقد الثالث من عمره من إحدى الجنسيات العربية ليفارق الحياة على الفور، وفر الجاني هارباً.

وعلمت "الإمارات اليوم" من مصادر مطلعة، أن الشخص المتوفي كان يستقل "سكوتر"، وتعرض لحادث الدهس أثناء عبوره الطريق في شارع التعاون بالشارقة.

وتمكنت شرطة الشارقة من ضبط المتهم بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات مساء أمس، في الساعة الثالثة عصراً يفيد بوقوع حادث دهس على شارع التعاون بالشارقة، تسبب في وفاة شخص، فيما لاذ المتسبب بالهروب من موقع الحادث.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة المختصة بشرطة الشارقة عملياتها في البحث والتحري عن المتسبب، وفي أقل من 5 ساعات نجحت من تحديد هوية المتسبب، وتم إلقاء القبض عليه، معترفاً بفعلته، ومبرراً عدم توقفه، واستمراره في طريقه لشعوره بالارتباك والخوف، وجاري تحويل القضية إلى الجهات المختصة.