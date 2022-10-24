الامارات | تخريج الدفعة الخامسة من برنامج مهارات الاستعداد للعمل للكوادر الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة بالشراكة مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف و مؤسسة سيتي الاجتماعية، تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الاستعداد للعمل الذي استهدف الكوادر الإماراتية الشابة، وذلك في إطار برنامج الطريق نحو التقدم (Pathways to Progress) المقدم من مؤسسة سيتي الاجتماعية. حيث التحقت مجموعة من الكوادر الإماراتية لمدة أسبوعين في برنامج تدريبي مكثف ومصمم لتطوير المهارات السلوكية الأساسية اللازمة لدخول سوق العمل ، في اطار حزمة من البرامج المنوعة التي تنظمها الدائرة لدعم التوطين في القطاع الخاص .

كما أكد سعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية على أهمية مثل هذه البرامج كونه يصعد بمستوى متقدم في إعداد وتأهيل الشباب من المواطنين وتطوير مهاراتهم، بحيث يسمح للباحثين عن عمل بالتعرف على أهم المهارات اللازمة للانخراط في بيئة العمل، كما أضاف سعادته: " ندرك أهمية تدريب وتأهيل جيل جديد تميز في شتى المجالات وندرك الدور المحوري لمثل هذه البرامج في تعزيز الاستثمار الأمثل في الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وتعزيز المعرفة القائمة على الابتكار".

وعبرت بدورها ديما نجم، مدير عام بالإنابة لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف في الإمارات العربية المتحدة عن سعادتها بإنجاز هذا البرنامج قائلة : «شهد عام 2018 انطلاقة برنامج مؤسسة التعليم من أجل التوظيف للتدريب المهني، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، وبدعم من مؤسسة سيتي الاجتماعية من خلال برنامجها الطريق نحو التقدم (Pathways to Progress). وأضافت أنه قد تخرج من البرنامج حتى تاريخه 128 مواطناً و مواطنةً في إطار استعدادهم للدخول إلى سوق العمل الذي يشهد مستويات تنافسية متزايدة بين الحين والآخر. مؤكدة أن الشراكة مع مؤسسات مرموقة ورفيعة المستوى مثل مؤسسة سيتي الاجتماعية يفتح عالماً من الفرص الوظيفية للكوادر الإماراتية الشابة.»

وأضافت إليسار فرح أنطونيوس، رئيس مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لسيتي في الإمارات العربية المتحدة: "تلعب شراكة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف مع مؤسسة سيتي الاجتماعية دوراً أساسياً في دعم المواهب الإماراتية الشابة من خلال تهيئة الظروف المثلى ومساعدتهم على إدراك إمكاناتهم. إن تعاوننا المدعوم من دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة يعكس الإيمان المشترك بين مؤسسة سيتي الإجتماعية و مؤسسة التعليم من أجل التوظيف وذلك من خلال تعزيز المرونة، توفير المهارات والفرص الاقتصادية المناسبة التي تمكّن الشباب على تغيير حياتهم والمساهمة في تطوير مجتمعهم."

عن مؤسسة التعليم من أجل التوظيف:

التعليم من أجل التوظيف شبكة رائدة لتوظيف الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعمل المؤسسة على تزويد الشباب بالتدريب والمهارات المطلوبة في سوق العمل ليحصلوا على الوظائف والدعم في إنشاء مشاريعهم الخاصة والوصول إلى الطريق الصحيح للتوظيف. منذ عام 2006، تعمل المؤسسة من خلال مكاتب محلية في كل من مصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس والسعودية واليمن، وبدعم من مقراتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت الشراكات لربط أكثر من 150,000 شاب وشابة بجهات العمل فيما دعمت 3200 جهة توظيف تسعى لتعيين أصحاب المواهب المتميزة من الخريجين الجدد. تمثل الشابات أكثر من 55% من إجمالي خريجي برامج مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، مما يعكس تركيزها بشكل خاص على دعم دخول المرأة إلى سوق العمل.

نبذة عن مؤسسة سيتي الإجتماعية:

تعمل مؤسسة سيتي الإجتماعية على تعزيز التقدم الاقتصادي وتحسين حياة الناس في المجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. ونحن نستثمر في الجهود التي تعمل على زيادة الشمول المالي، وتحفيز فرص العمل للشباب، وابتداع طرق جديدة لبناء مدن نابضة بالحياة اقتصادياً. وتستفيد مؤسسة سيتي الإجتماعية من الخبرات الهائلة التي تتمتع بها مجموعة سيتي المصرفية ويزخر بها موظفيها لتحقيق رسالتها ودفع عجلة القيادة الفكرية والإبداع بما يساعدها على تحقيق تصور متكامل للعمل الخيري القائم على المنح المالية وجهود موظفيها المتعددة النواحي.

دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة

تُعد دائرة الموارد البشرية إحدى الدوائر الداعمة للآلية الحكومية التي تنتهجها حكومة رأس الخيمة، وهي تشرف على الموارد البشرية في الحكومة من خلال تطبيق قانون الموارد البشرية وقواعده وأنظمته.

أُسست دائرة الموارد البشرية في العام 1971 بناءً على المرسوم الأميري رقم 3 الصادر بموجب قرار من حاكم رأس الخيمة. بعد ذلك، أُطلِق على الدائرة اسم "دائرة شؤون الموظفين العامة"، قبل أن يتغير ليصبح "دائرة الخدمة المدنية" بموجب قرار من ولي العهد ونائب الحاكم في رأس الخيمة في العام 2008، ولاحقاً في العام 2013، تغّير اسم الدائرة ليصبح "دائرة الموارد البشرية" وفقاً لقانون الموارد البشرية الصادر عن حاكم رأس الخيمة.