الامارات | سماء الإمارات تشهد كسوفاً غداً وتحذير من النظر للشمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات والجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط و أوروبا وغرب روسيا وشمال شرق أفريقيا ظاهرة كسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر 2022، وسيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% من قطر القمر، أو تقارب 40 % من مساحة القمر و هي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، و هو ما قد تصل إلى نحو 86% في شمال سيبيريا.

سيبدأ الكسوف في دولة الإمارات الساعة 14:42 فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51 وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.

وأشار إلى أن الكسوف الشمسي المقبل الذي ستشهده دولة الإمارات سيكون في 2 أغسطس 2027.

فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58. إلى الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.

ويشاهد على الأرض بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، و تتناقص النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع فيما لن يشاهد في النصف الجنوبي من الأرض أو الأمريكيتين .

ونبه الجروان أن رصد أو النظر إلى الشمس بالعين المجردة أمر له أضراره الصحية على العين خاصة وقت الظهيرة حيث قد تتسبب بعمى مؤقت و أضرار على شبكية العين، و هذه الأضرار عامة عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة بصورة عامة ،و ظاهرة الكسوف الشمسي قد تشد الانتباه نحو ذلك.

و لرصد الظاهرة يجب استخدام نظارات شمسية أو ألواح زجاجية قاتمة خاصة برصد الشمس كتلك التي تستخدم في عملية لحام المعادن على أن لا تقل درجتها عن 12.