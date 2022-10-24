الامارات | محمد بن زايد يثمن جهود أبطال مبادرات استئصال مرض شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، جهود أبطال مبادرات استئصال مرض شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم

وقال صاحب السمو في تغريدة بحساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نثمن جهود أبطال مبادرات استئصال مرض شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم."

وأضاف سموه: "وبمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال" نجدد عزمنا على مواصلة الجهود بالتعاون مع الشركاء لمكافحة الأمراض وتعزيز التنمية في المجتمعات."